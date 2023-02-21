Сотрудники «Верхнечонскнефтегаза» - в числе победителей конкурса «Лучший наставник» Роснефти

В этом году победителем локального конкурса «Лучший наставник рабочих» в ВЧНГ стал Максим Закрепа, машинист технологических насосов. Фото предоставлено пресс-службой ВЧНГ

В России 2023-й объявлен Годом педагога и наставника. И если педагогов - от воспитателей в детском саду до преподавателей высшей школы - все мы знаем и чтим, то иметь хорошего наставника повезло не каждому. Между тем без помощи опытного коллеги иногда очень сложно вникнуть во все тонкости производственного процесса, даже если у тебя в дипломе одни пятерки. Особенно когда речь идет о рабочих профессиях на таких сложных технологических процессах, как добыча и переработка нефти и газа.

На предприятии «Верхнечонскнефтегаз» (входит в состав нефтегазодобывающего блока Роснефти) институт наставничества поддерживается и развивается. Десятки специалистов берут под крыло новичков, объясняя все тонкости работы на практике и вводя в профессию. Именно поэтому они всегда участвуют в конкурсе «Лучший наставник рабочих и молодых специалистов», проводимом компанией «Роснефть». И показывают отличные результаты!

В 2022 году конкурс проходил в несколько этапов. В первом, отборочном, приняли участие почти 10 тысяч кандидатов. Они и их подопечные оценивались в культуре безопасности труда, по профессиональным и общественным достижениям и карьерным успехам. Тот самый случай, когда учитель всецело отвечает за ученика. Рейтинг результативности наставника складывается из 10 разных показателей! Из них четыре для наставляемого и шесть для наставника. Оценка также проводится по методу «360 градусов»: жюри анализирует самооценку конкурсанта, разбирает его эффективность с точки зрения ученика, учитывает мнение линейных руководителей, начальника цеха. В общем, составляется максимально развернутая картина эффективности участника. Выбираются лучшие из лучших.

Во второй этап в прошлом году прошли лишь 419 участников. Здесь формируется рейтинг конкурсантов уже среди бизнес-блоков компании. Конкуренция высокая, ведь теперь сравниваются показатели сразу нескольких дочерних обществ, ВЧНГ участвовал в блоке «Разведка и добыча». После скрупулезного анализа компетенции каждого из участников были выбраны победители.

Второе место занял оператор товарный «Верхнечонскнефтегаза» Сергей Балаев. Номинацию «За вклад в развитие системы наставничества рабочих» получил оператор по добыче нефти и газа «Верхнечонскнефтегаза» Андрей Васин. Они отправятся на третий этап конкурса, который состоится уже в этом году и будет включать в себя развивающие мероприятия. Кроме того, все призеры получают дипломы и денежные премии.

В этом году победителем локального конкурса «Лучший наставник рабочих» в ВЧНГ стал Максим Закрепа, машинист технологических насосов.

- Я работаю в компании с 2015 года. Помню, как мне помогал вникнуть в процесс мой наставник, который скоро уходит на пенсию. Сам я работал с новым сотрудником в этом году впервые. Старался передать все, что знаю сам. К счастью, наставляемый мне достался опытный, он раньше работал в подрядной организации. Считаю, что это совместная работа, ведь многое зависит и от наставника, и от наставляемого.

Теперь Максим будет представлять свое подразделение в корпоративном конкурсе.

- Сложно переоценить роль наставника на производстве, - считает начальник отдела развития персонала ВЧНГ Людмила Белякова. - Без его помощи новый сотрудник будет гораздо дольше вникать в тонкости процесса и вливаться в коллектив. Именно наставник научит культуре безопасной работы. Производство сейчас становится все более технологичным, сложным, требующим не только теоретических знаний, но и большой практики. Поэтому работа наставников очень важна, особенно в рабочих профессиях. Все наши наставники стараются передать своим подопечным не только личный опыт, какие-то свои наработки, но и секреты, которые делают рабочий процесс более эффективным и удобным. Нередко большое значение имеет и личное общение, которое придает уверенности и помогает быстрее адаптироваться на новом месте.