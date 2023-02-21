До +2 градусов потеплеет в Иркутске на длинных февральских выходных Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этом году людей ожидает укороченный рабочий день 22 февраля и продолжительные выходные с 23 по 26 февраля. Синоптики спешат обрадовать жителей Приангарья хорошими новостями. Погода на этой неделе будет благоволить активному отдыху и семейным вылазкам на природу.

Так, днем 22 февраля столбик термометра покажет до 0…+2 в Иркутске, а ночью похолодает всего до -9. Однако, на следующий день, 23 февраля, похолодает до -2, а ночью до -8. Также в этот день аккуратнее стоит быть пешеходам и водителям, так как пойдет мокрый снег. Еще ниже температура опустится 24 февраля. Днем воздух прогреется лишь до -6, а ночью до -15.

Напомним, долгожданное событие произошло на Байкале 17 февраля. Была открыта ледовая переправа, соединившая Ольхон с материком. Теперь туристы без проблем смогут добраться до острова на личном автомобиле. Важно! Из-за большого количества трещин, нажимов и торосов строго запрещено выезжать за ограничительные вешки, предупреждают в МЧС.