Инвестор безвозмездно передаст Иркутску 2,5 га земли под строительство школы Фото: Евгения ГУСЕВА

В конце 90-годов стадион «Автомобилист» в иркутском поселке Энергетиков был продан из федеральной собственности в частную. В качестве обременения на территории было необходимо возвести спортивный объект, но вскоре стадион был заброшен. Вскоре участок вернется в собственность областного центра. Его новый владелец согласился пожертвовать 2,5 га земли для строительства школы на 1280 мест. Об этом стало известно во время заседания Думы Иркутска.

- В конце прошлого года мы приобрели участок на открытых торгах, - рассказал инвестор Алексей Гердт. - Предыдущий собственник обанкротился и сейчас заканчивает процедуру банкротства. После приобретения участка мы размежевали землю и сейчас предлагаем передать почти половину территории безвозмездно городу под строительство школы. На второй половине мы просим изменить назначение под строительство жилья.

Однако помимо передачи участка городу, инвестор готов за свой счет подготовить проект здания будущего образовательного учреждения. После подготовки проектно-сметной документации появится возможность подать заявки на участие в программах.

Напомним, как ранее сообщала «КП»-Иркутск» в областном центре следователями СК заведено уголовное дело по факту мошенничества при строительстве жилых домов. В ходе мониторинга СМИ и социальных сетей сотрудники ведомства заметили видео с обращением горожан к руководству Следственного комитета России. Люди утверждают, что они являются обманутыми дольщиками одного из ЖК в Ленинском районе - строительство ряда блок-секций многоквартирных домов затянулось, а сроки сдачи объекта постоянно переносятся.