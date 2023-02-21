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НовостиЗдоровье21 февраля 2023 6:55

Два зараженных коронавирусом пациента скончались в Иркутской области за сутки

Диагноз COVID-19 за сутки подтвердился у 87 жителей Иркутской области
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Два зараженных коронавирусом пациента скончались в Иркутской области за сутки

Два зараженных коронавирусом пациента скончались в Иркутской области за сутки

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Количество зараженных коронавирусом продолжает расти с каждым днем, хоть и медленно. По данным на 21 февраля, в Иркутской области официально подтверждено 362 639 случаев инфицирования. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

- За все время было зарегистрировано 8884 летальных случаев, 1 пациент скончался накануне, - рассказали в ведомстве. - Еще 964 человека умерли от сопутствующих COVID-19 заболеваний, один из случаев произошел в минувшие сутки.

При этом выздоровели и справились с коварной болезнью 357 208 жителей региона.

Чтобы не портить приближающиеся февральские выходные повышенной температурой и недомоганием, сибиряков настоятельно просят надевать маски в общественных местах, в том числе в транспорте, пользоваться средствами дезинфекции рук, вовремя прививаться и ревакцинироваться.