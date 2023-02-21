За февраль в Иркутске выпало 90% месячной нормы осадков Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

За февраль в Иркутске же выпало 90 % от месячной нормы осадков. В январе эта цифра составила 139 %. Об этом в своем телеграм-канале написал мэр города Руслан Болотов.

-С начала зимы с улиц города дорожные службы вывезли 188 тысяч тонн снега. Отмечу, что службы работают в круглосуточном режиме, - пишет Болотов.

Он также выразил благодарность тем собственникам зданий, которые и сами организовывают уборку снега. Он призвал всех подключаться к очистке крыш и дворов.

Кроме этого, мэр сообщил, что сам также контролирует заявки жителей по вопросам уборки. Власти стараются оперативно реагировать во всех районах, отмечает он.

С его слов, сейчас в усиленном режиме ведется очистка разделительных полос, придорожных лотков, ограждений и территорий, прилегающих к проезжим частям. Так талая вода меньше попадает на асфальт, а значит не образовывается гололед.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что до +2 градусов потеплеет в Иркутске на длинных февральских выходных.