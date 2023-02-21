РНФ поддержал исследования в области астрофизики сверхвысоких энергий. Фото: ИГУ

Российский научный фонд (РНФ) поддержал исследования в области астрофизики сверхвысоких энергий, которые ведут ученые международной коллаборации на гамма-обсерватории TAIGA.

Гранты РНФ выделены на 4 проекта-победителя конкурса «Проведение исследований на базе существующей научной инфраструктуры мирового уровня» Президентской программы исследовательских проектов. Каждый проект направлен на решение задач в рамках Стратегии научно-технологического развития РФ.

В частности, поддержан проект научного руководителя НИИ прикладной физики Иркутского государственного университета (ИГУ) Николая Буднева по новым подходам к исследованию особенностей в спектре космических лучей в диапазоне энергий 0.1 – 1000 ПэВ (петаэлектронвольт — внесистемная единица энергии). Размер гранта — 7 млн рублей в год (2023-2026 гг.). Также гранты выделены на проекты ученых из других российских организаций, входящих в коллаборацию TAIGA: МГУ им. М. В. Ломоносова, НГУ (Новосибирск), АлтГУ (Барнаул).

Фото: ИГУ

Гамма-обсерватории TAIGA — научная установка разряда мегасайенс, расположенная в Тункинской долине (Бурятия), которая отличается походящим для исследований астроклиматом. Обсерватория является одним из крупнейших инструментов в мире для решения задач гамма-астрономии, предназначена для регистрации частиц сверхвысоких энергий, приходящих из Вселенной. Информация, поступающая из дальнего космоса и улавливаемая детекторами гамма-обсерватории, поможет понять историю возникновения Вселенной, ее развитие и современное состояние, внесет вклад в понимание фундаментальных законов природы, и, как говорят ученые, станет началом Новой Физики, находящейся за пределами Стандартной модели. Проект реализуется международной коллаборацией TAIGA, головной организацией в которой выступает НИИ прикладной физики Иркутского государственного университета (ИГУ).

Справка

На реализацию проекта TAIGA в 2013 году ИГУ получил мегагрант правительства РФ в размере 90 млн рублей. В 2015 году грант был продлен на два года, и ИГУ получил еще 30 млн рублей. В 2017 году Минобрнауки России поддержало проект дополнительным финансированием в размере 170,7 млн рублей, затем в 2019 году — 87,5 млн рублей. В 2021 году ИГУ вновь стал победителем конкурса грантов Минобрнауки России — еще 150 млн рублей.

Федеральную поддержку на реализацию проекта ИГУ получает в рамках нацпроекта «Наука».