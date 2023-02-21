В Иркутской области может появиться сертификат молодоженов

В Иркутской области может появиться сертификат молодеженов Фото: Иван МАКЕЕВ

В Иркутской области могут появиться сертификаты молодоженов. Об этом в ходе пресс-конференции рассказала главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью министерства здравоохранения, д.м.н. заслуженный врач РФ Наталья Протопопова.

-В регионе репродуктивному здоровью уделяется особое внимание. Местный минздрав проработал шесть пилотных проектов, направленных на сохранение репродуктивного здоровья. В одном из них предусмотрены сертификаты молодоженов, - говорит она.

Она также добавила, что введение таких сертификатов уже обсуждалось на уровне правительства. Их смогут внедрить тогда, когда будут утверждены медучреждения, в которых молодые пары пройдут обследование.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что в Иркутске трех врачей обвиняют в получении взяток на 1,7 миллиона рублей. Они создавали фиктивные медицинские справки. В связи с этим к уголовной ответственности привлечены три врача, три посредника и семь взяткодателей.