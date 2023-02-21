В Иркутской области расширили ассортимент в газетно-журнальных киосках

В Иркутской области расширили ассортимент в газетно-журнальных киосков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как стало известно "КП-Иркутск", в регионе расширили ассортимент сопутствующих товаров для продажи в газетно-журнальных киосках. Эти изменения коснутся организаций и индивидуальных предпринимателей, которые могут производить расчеты без применения контрольно-кассовой техники. При этом имеется одно условие - доля продажи газет и журналов в их товарообороте составляет не менее 50% товарооборота.

-Теперь ассортимент пополнился непродовольственными товарами. Например, косметологической продукцией, лотерейными билетами, электрическими лампами накаливания и кондитерскими изделиями, - говорят власти.

Это решение должно поспособствовать увеличению товарооборота газетно-журнальных киосков. Соответственно, будет обеспечена необходимая для сохранения бизнеса доходность, также будет сдержан рост цен на печатную периодику.