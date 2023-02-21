С 10 по 12 марта в Иркутске пройдет фестиваль "КнигаМарт". Фото: социальные сети фестиваля "КнигаМарт"

С 10 по 12 марта в Иркутске состоится пятый фестиваль книжной культуры "КнигаМарт". Информация об этом появилась в социальных сетях фестиваля.

-Друзья, мы никогда не прекратим вдохновляться чудесной литературой и людьми, которые ее создают. А значит, не закончится наша работа над развитием культурной жизни города и области! Всеми силами готовимся к иркутской книжной весне!, - говорится в сообщении.

Другие подробности о мероприятии и его программе пока не разглашаются. Однако подписчикам сообщества в социальных сетях предложили угадать, какой теме будет посвящен фестиваль в этот раз. Среди предложенных вариантов: "год педагога и наставника", "день кошек", "всемирный день писателя", "видовое разнообразие сов", "искусство, возникшее на волне строительства БАМа".

-Я бы свой фестиваль, если бы он проходил там "где проходит ветка БАМ.." посвятил бы, искусству на волне БАМа. Очень хочется знать авторов мозаик, скульптур, барельефов, которые нам достались с того времени, - комментирует один из участников сообщества.