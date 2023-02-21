Еще 87 человек заразились коронавирусом в Иркутской области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Роспотребнадзор Иркутской области обновил статистические данные по заболеваемости коронавирусом в регионе. Так, по данным на 21 февраля, в области официально подтвердилось 87 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- Один случай смерти именно от коронавируса зафиксировали за сутки, от сопутствующих заболеваний также умер один житель нашего региона, - говорят в Роспотребнадзоре области.

С начала пандемии коронавируса в Иркутской области официально подтверждено 362 539 случаев новой коронавирусной инфекции. Также зарегистрировано 8884 летальных случая, 964 случая – от сопутствующих COVID-19 заболеваний. Выздоровели 357 208 человек.

Для того, чтобы снизить риски заражения, иркутян просят надевать защитные маски в общественных местах, в том числе и в транспорте. Также стоит пользоваться средствами дезинфекции рук, вовремя прививаться и ревакцинироваться.