В Тайшете арестовали трех человек за контрабанду леса на 14 миллионов Фото: Иван МАКЕЕВ

В Тайшете задержали трех жителей, обвиняемых в шести эпизодах контрабанды леса. Об этом пишет Тайшет24.

-По данным следствия, в 2020 году мужчины экспортировали через таможенную границу ЕАЭС более 2 тысяч кубических метров лесоматериалов. Их общая стоимость превышает 14 миллионов рублей.

Теперь один фигурант заключен под стражу, а двое будут находиться под домашним арестом. За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей и с ограничением свободы на срок до 2 лет.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что 32-летний житель Вихоревска попал в колонию на пять лет за поножовщину. Он накинулся с ножом на своего коллегу, когда между ними возник конфликт. Он нанес потерпевшему один удар в область живота, говорят в прокуратуре области.