Депутат Думы Иркутска Александр Сафронов встретился с дольщиками ЖК "Эволюция". Фото: Дума Иркутска

Встречу с дольщиками жилого комплекса “Эволюция” в микрорайоне Ново-Ленино провёл депутат Думы города Иркутска по избирательному округу № 32, директор АО “Управление капитального строительства г. Иркутска” Александр Сафронов. Он рассказал владельцам квартир о том, что шесть блок-секций будут сданы до конца первого квартала этого года, ещё две - до конца второго квартала. Депутат отметил, что строительство должно было завершиться ещё в конце 2021 года, однако тогда АО “УКС г. Иркутска” находилось в предбанкротном состоянии и своих обязательств не выполнило.

- Ситуация была крайне сложная, дома, по сути дела, не строились, денежные средства были привлечены, но в стройку не были вложены. На текущий момент различными проверками установлено, что предыдущим руководством УКСа было собрано более 600 млн денежных средств дольщиков, однако в стройку было вложено только 200. Остальные денежные средства были потрачены на цели, не связанные со строительством. По данному факту мною было написано обращение 30 сентября в прокуратуру, в ГУ МВД. Состояние предприятия 2 года назад я бы охарактеризовал как предбанкротное. На текущий момент мы выходим из кризиса достаточно уверенно, - подчеркнул Александр Сафронов.

На встречу с Александром Сафроновым пришло 50 дольщиков. Они рассказали, что такие встречи проходят регулярно и показали свои квартиры, в которых практически завершены работы.

- Активное строительство началось год назад. Сейчас видно, что да, действительно, взялись, уже преобразился наш дом, - рассказала дольщик Юлия Кириленко.

Также будущие жильцы выразили опасение, что политическая обстановка может сказаться на темпах строительства.

- Для нас самое главное, чтобы дома были достроены. И мы видим, что строительная организация делает для этого все необходимое. При этом, мы сильно переживаем, что из-за следственных действий стройка может остановиться, - отметил дольщик Иван Семененко.

Высказал Иван Семененко и мнение по поводу появившегося недавно видеообращения.

- Нас тут присутствует более 50 человек, в наших группах есть практически все дольщики. Мы крайне возмущены тем, что показано в ролике. Мы дольщиков, которые писали обращение, не видели, их никто не знает, читали они все по бумажке, запинались. Каждый из здесь присутствующих досконально знает ситуацию и может все рассказать. Я считаю, что это чистой воды заказной материал. Не буду скрывать, что мне звонили представители других депутатов и предлагали поучаствовать в записи такого видеообращения. Я отказался. Мы не хотим являться пешками в политической игре. Я прошу, чтобы нас не втягивали в это все. Да, ситуация сложная, те обязательства, которые застройщик взял – в 1 квартале сдать блок-секции, и вот мы видим, что подходит все к сдаче. Мы на связи с застройщиком, ходим с инициативной группой периодически проверяем объекты, ведем видеосъемку, решаем вопросы по устройству детей в детские сады и школы. Поэтому никто из нас не стал бы участвовать в том, что может как-то застопорить стройку, - считает Иван Семененко.

В администрации Иркутска подтвердили: строительство шести блок-секций “Эволюции” завершено на 98% и находится на особом контроле.

- Администрацией как учредителем акционерного общества составлен финансовый план оздоровления предприятия, и он безукоснительно исполняется - пояснил заместитель мэра – председатель комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска Евгений Харитонов. - На совещании в правительстве Иркутской области были подписаны протоколы, что первые блок-секции вводятся в первом квартале. И это выполняется даже немного с опережением. Застройщик обратился в органы Стройнадзора за итоговой проверкой готовности объектов. Мы осуществляем ежедневный контроль. Ситуация у предприятия стабилизируется. Я уверен, что уже к лету все неисполненные обязательства, которые сложились при предыдущих руководителях УКСа, все будут исправлены.