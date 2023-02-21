В Братск доставят девять экологичных автобусов "НефАЗ". Фото: администрация Братска

Семь комфортабельных экологичных автобусов "НефАЗ" прибыли в город Братск Иркутской области. На текущей неделе доставят еще два таких автобуса. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

-В салонах низкопольных «НефАЗов» предусмотрено 29 сидений для пассажиров и одно место для размещения инвалидной коляски. Машины в целом также приспособлены для горожан с ограниченными возможностями здоровья и оборудованы специальными пандусами, - говорят в администрации Братска.

Также сообщается, что за один рейс в одном автобусе могут быть перевезены 94 человека. Снаружи и в салоне установлены информационные табло, автобусы оборудованы климатическими системами мощностью 30 кВт, способными работать в режиме нагрева и охлаждения воздуха.

Помимо этого, сообщается, что салоны оснащены камерами видеонаблюдения.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что 21 февраля в Братске опрокинулся бензовоз. Все произошло в районе 204 километра федеральной автодороги А-331 «Вилюй».