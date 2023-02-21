В Иркутской области появился «Врачебный десант» для детей с паллиативным статусом Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутской государственной областной детской клинической больнице начал работать «Врачебный десант» для комплексного медицинского обследования детей с паллиативным статусом. В минувшие выходные обследования в рамках акции прошли восемь детей из Иркутска, Шелехова и Иркутского района. Об этом сообщил и.о. министра здравоохранения Иркутской области Алексей Шелехов.

-Всего за два часа пациенты с неизлечимыми заболеваниями прошли большой объём исследований. В частности, были сделаны ультразвуковое исследование брюшной полости, сердца, электрокардиограмма, лабораторные анализы, - рассказали в минздраве.

В ведомстве также добавили, что пациенты получили консультации хирурга, невролога, педиатра, окулиста и травматолога-ортопеда. Специалисты предлагали варианты лечения, которые могли бы облегчить тягостные симптомы заболеваний.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области может появиться сертификат молодоженов. Их смогут внедрить тогда, когда будут утверждены медучреждения, в которых молодые пары пройдут обследование.