Мэр Иркутска Руслан Болотов присутствовал на послании президента РФ. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Мэр Иркутска Руслан Болотов присутствовал на послании Президента РФ

Глава областного центра прокомментировал обращение Владимира Путина

Послание президента России Федеральному Собранию было озвучено 21 февраля. На мероприятии присутствовал мэр Иркутска Руслан Болотов.

- Большой честью было для меня присутствовать на послании нашего президента Федеральному Собранию Российской Федерации. Иркутск сегодня впервые прозвучал на мероприятии такого уровня. Владимир Владимирович Путин озвучил перспективы продления федеральной трассы М-12, и наш город был назван наряду с Владивостоком как перспективный выход на рынки Юго-Восточной Азии. Считаю это важным! Усилия всех уровней власти сегодня направлены на развитие российской экономики. И реализация подобных проектов даст очередной импульс для укрепления позиций внутри страны.

Руслан Болотов подчеркнул ещё один важный момент, озвученный президентом. Речь шла о создании специального фонда для персональной помощи участникам СВО.

- В Иркутске и в области, как вы знаете, мы адресно поддерживаем семьи наших бойцов. Теперь, когда подобная работа будет организована на федеральном уровне, никто не останется без помощи. Наш Президент четко дал понять, что только объединившись - мы победим. Продолжим делать всё, чтобы Россия оставалась сильной и самостоятельной державой!