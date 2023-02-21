21 февраля в Зиме на пожаре спасли 11 человек Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Одиннадцать человек спасены на пожаре в многоквартирном доме в городе Зима. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

-Сообщение о пожаре поступило от жильцов трехэтажного многоквартирного дома на улице Клименко. К месту происшествия выехали два пожарных расчета, - говорят в ведомстве.

Как выяснили спасатели, горела квартира на первом этаже, в подъезде было сильное задымление. Газодымозащитная служба по пожарной лестнице с верхних этажей спасла пятерых взрослых и шесть детей.

Звеном газодымозащитной службы с верхних этажей здания по пожарной лестнице и через подъезд были спасены пятеро взрослых и шесть детей.

В квартире на площади шести квадратных метров горели домашние вещи. Установлено, что пожар произошел из-за короткого замыкания включенного в сеть телевизора. Хозяев на момент пожара дома не было.

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