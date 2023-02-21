Мэр Иркутска Болотов прокомментировал послание президента Федеральному собранию

Сегодня, 21 февраля, президент России Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. На мероприятии присутствовал и мэр Иркутска Руслан Болотов.

- Иркутск сегодня впервые прозвучал на мероприятии такого уровня. Владимир Владимирович Путин озвучил перспективы продления федеральной трассы М-12, и наш город был назван наряду с Владивостоком как перспективный выход на рынки Юго-Восточной Азии. Считаю это важным!, - написал Болотов в своем телеграм-канале.

Кроме этого, он обратил внимание на поручение президента создать специальный фонд для персональной помощи участникам СВО. Болотов отметил, что в Иркутской области и столице региона помогают семьям бойцов.

Помимо этого, мэр Иркутска подметил слова президента о том, что органы местного самоуправления находятся ближе всего к народу. Именно поэтому местные власти должны первыми реагировать на запросы граждан. По такому принципу устроена работа властей и в нашем регионе, подчеркивает Болотов.

- Наш президент четко дал понять, что только объединившись – мы победим. Продолжим делать всё, чтобы Россия оставалась сильной и самостоятельной державой!, - написал Болотов.