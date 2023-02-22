Погода в Иркутске 22 февраля 2023 будет с небольшим снегом Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 22 февраля 2023 принесет в город снег. Осадки, по словам синоптиков, будут небольшими. Облачность в среду ожидается переменная. Об этом КП-Иркутск рассказали в Иркутском Гидрометцентре.

Погода в Иркутске 22 февраля 2023: прогноз синоптиков

- Погода в Иркутске 22 февраля 2023 предполагает температурные показатели в пределах -2…-4 градусов, - добавляют метеорологи. – В областном центре дует переменный ветер со скоростью 1-6 м/с.

Атмосферное давление в Иркутске, по данным Яндекса, в норме – 726 миллиметров ртутного столба, а вот влажность повышенная – 79%. Что касается прогноза по региону, погода в Иркутской области 22 февраля также будет с переменной облачностью, в целом день пройдет без осадков, но местами может выпасть небольшой снег.

В Приангарье дует юго-западный, северо-западный ветер со скоростью 5-10 м/с. Столбики уличных термометров днем в районах покажут -2…-7, местами -12…-17. В горах Восточного Саяна 22 числа местами до +3.

Внимание, автомобилисты! На дорогах региона местами есть снежный накат. Будьте аккуратны на трассах.

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