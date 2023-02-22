18 жителей Иркутской области стали жертвами аферистов за сутки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Аферисты продолжают обманывать россиян. В числе пострадавших часто оказываются жители Приангарья. Так, только за минувшие сутки в отделения полиций региона обратилось 18 человек с заявлениями о мошенниках. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Мошенники используют одни и те же уловки, - отмечают полицейские. – Это предложения заработать на инвестициях, звонки от якобы попавших в беду родственников, которых нужно спасти от уголовной ответственности. Также продолжают звонить лжебанкиры, рекомендуя перевести деньги на безопасный счет.

Сотрудники МВД региона рекомендуют сибирякам быть бдительнее и не поддаваться на эти уловки.

- Сайты купли-продажи, рынки инвестиций, телеграм-каналы являются площадками для мошенников, которые ищут доверчивых граждан, - подчеркивают они.

КП-Иркутск накануне рассказала о пяти мошеннических схемах, которые заставляют терять деньги даже образованных людей – подробности.