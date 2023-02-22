Учили проводить операции на фондовой бирже. Пенсионерка из Усть-Кута перевела лжеинвесторам миллион рублей

Пенсионерку учили самостоятельно делать ставки через специальное приложение Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Со своим горем в отделение полиции города Усть-Кута накануне пришла 68-летняя пенсионерка. Ее обманули мошенники, позвонившие и представившиеся сотрудниками брокерской фирмы. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Сибирячка не сразу доверилась мошенникам. Сначала инвестировала небольшие деньги, получила прибыль. И вроде бы операции на фондовой бирже были успешны, поэтому женщина решила внести крупную сумму средств.

- Мне позвонила девушка, рассказала, что можно получить дополнительный заработок, что у них большая фирма, что они дадут мне человека, который будет помогать делать мне ставки, все ставки делала якобы я, - говорит пострадавшая. - У меня было приложение, где четко отображалось поступление средств, какие операции проводились, какая прибыль у меня. 20% от прибыли я должна была переводить этому человеку-помощнику. На маленьких суммах вывод денег мы сделали. А когда вложила большие деньги, получила большую прибыль и когда захотела вывести ее, то начались препоны - оплатите страховку, оплатите еще что-то. Дошло до того, что я заплатила 980 тысяч рублей.

После того, как аферисты сорвали такой куш, они перестали выходить с женщиной на связь. Сейчас расследование продолжается. Кстати, пенсионерка оказалась в числе других 18 человек, которые подали в отделения полиции заявления о мошенничествах в минувшие сутки.

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