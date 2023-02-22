Выплаты детям войны в Иркутской области 2023 получат почти 83,5 тысяч жителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Выплаты детям войны в Иркутской области 2023 ко Дню Победы получат 83 448 жителей Приангарья, которые имеют этот статус. Напомним, такой вид материальный поддержки установлен с 2014 года. До 9 мая деньги будут зачислены на банковский счет заявителя либо доставлены по месту жительства. Есть возможность самостоятельно выбрать способ получения.

Выплаты детям войны в Иркутской области 2023

- В марте областное министерство социального развития, опеки и попечительства начинает ежегодные выплаты гражданам, относящимся к этой категории. С учетом индексации в 2023 году размер выплаты составляет 5 486 рублей, в региональном бюджете для этого предусмотрено 491,4 миллиона рублей, - рассказал министр Владимир Родионов.

Как получить выплаты детям войны в Иркутской области 2023? Необходимо подать заявление и документы в социальную защиту населения по месту жительства или пребывания. Важно! Сделать это нужно до 1 апреля. В последующие годы обращаться в учреждение не потребуется. Все будет начисляться автоматически.

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