Дольщики жилого комплекса «Эволюция» в Иркутске встретились с директором УКСа Фото: Дума Иркутска

После сообщения о том, что региональный Следком возбудил уголовное дело о мошенничестве при строительстве жилых домов в микрорайоне Ново-Ленино, директор АО «Управление капитального строительства Иркутска» пригласил дольщиков на встречу. Люди, обращаясь к Председателю СК России Александру Бастрыкину жаловались, что строительство затянулось, а сроки сдачи объекта в эксплуатацию постоянно сдвигают.

- На текущий момент различными проверками установлено, что предыдущим руководством УКСа было собрано более 600 млн денежных средств дольщиков, однако в стройку было вложено только 200, - отметил глава УКСа Александр Сафронов. - Остальные денежные средства были потрачены на цели, не связанные со строительством. По данному факту мною было написано обращение 30 сентября в прокуратуру, в ГУ МВД.

Также депутат Думы Иркутска пообещал владельцам квартир, что шесть блок-секций будут сданы до конца первого квартала этого года, еще две - до конца второго квартала. По его словам, работы должны были завершиться еще в конце 2021 года, однако тогда компания своих обязательств не выполнила из-за предбанкротного состояния. Сегодня фирма выходит из кризиса.