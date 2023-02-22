Материнский капитал в Иркутской области будут выдавать за усыновление третьего ребенка Фото: Алексей БУЛАТОВ

Материнский капитал в Иркутской области 2023 вскоре будут получать по новым условиям. Если ранее эта мера поддержки предназначалась для женщин, родивших трех и более детей, то теперь право на нее имеют и те, кто усыновил третьего или последующего ребенка. Соответствующие изменения в областной закон № 101-оз уже внесены на рассмотрение Законодательного Собрания региона.

Материнский капитал в Иркутской области 2023

С 1 января материнский или семейный капитал в Приангарье составляет 122 924,02 рубля. Сумма индексируется ежегодно. За 2022 год новоиспеченным родителям передали 5 156 сертификатов, а 10 785 пар воспользовались средствами.

На какие цели можно направить материнский капитал в Иркутской области 2023? Во-первых - это улучшение жилищных условий, в том числе ремонт и покупка земельного участка под строительство или огород. Во-вторых - согласно закону, родители имеют право потратить деньги на образование ребенка, а также на социальную адаптацию ребенка-инвалида. В третьих, средства можно получать в виде ежемесячных выплат. В-четвертых, за счет средств капитала происходит подключение электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения частного жилого дома.