«Ростелеком» в Иркутской области запустил первую в этом году базовую станцию по программе УЦН 2.0. Фото: ПАО Ростелеком

«Ростелеком» и Министерство цифрового развития и связи Иркутской области запустили в эксплуатацию базовую станцию в деревне Тихонова Падь, построенную в рамках федерального проекта по устранению цифрового неравенства (УЦН 2.0).

В торжественном мероприятии, которое состоялось 21 февраля, приняли участие министр цифрового развития и связи Иркутской области Игорь Рыморенко, технический директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Артём Глазунов, представитель Ширяевского муниципального образования Анна Толстикова, журналисты ведущих СМИ региона.

«Появление мобильной связи и беспроводного интернета — важный шаг в направлении повышения качества жизни в селе. Жители смогут пользоваться мессенджерами и социальными сетями, дистанционно обращаться в госучреждения, получать образование и медицинские консультации онлайн, — отметил Игорь Рыморенко. — Перечень населенных пунктов, требующих подключения к мобильной связи, формируется по итогам голосования, проводимого на портале Госуслуг. В 2023 году оборудование связи планируется установить в 42селах региона».

В Тихоновой пади специалисты компании проложили 15 километров волоконно-оптической линий связи, установили 40-метровую опору, смонтировали оборудование базовой станции, антенны, организовали канал связи.

«Государство поставило перед нашей компанией задачу — довести интернет и связь до самых отдаленных малых сел и деревень. Для реализации этого проекта мы строим инфраструктуру и объекты, — подчеркнул Артём Глазунов. — Тихонова Падь стала первой, где мы планируем запустить мобильную связь в этом году».

Технический директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Артём Глазунов. Фото: ПАО Ростелеком

По сообщению регионального министерства развития и связи, программа устранения цифрового неравенства реализуется в Иркутской области с 2014 года. «Ростелеком» с 2015 по 2021 годы на территории региона ввел в эксплуатацию 218 точек доступа в интернет посредством технологии Wi-Fi. В 2021 году в Минцифры России принято решение о переходе на стандарт связи 4G. С этого времени мобильная связь и интернет появились еще в 23 населенных пунктах Приангарья.

«В Тихоновой Пади проживает чуть более 200 человек, из них 70 — дети. До сегодняшнего дня в нашей деревне не было никакой связи, — отметила Анна Толстикова. — Поэтому раньше местные жители были вынуждены ехать в Ширяево — ближайший поселок, где можно пользоваться мобильным телефоном, чтобы просто вызвать скорую помощь. Теперь, благодаря “Ростелекому”, в деревне появилась сотовая связь и интернет».

УЦН 2.0 реализуют Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и ПАО «Ростелеком». Этот проект предусматривает появление мобильной связи и высокоскоростного доступа в интернет по технологии 4G (LTE) в малых населенных пунктах, где проживают от 100 до 500 человек.

В качестве центра компетенций в проекте задействован оператор «Tele2» (дочерняя компания «Ростелекома»). В его сферу входят разработка проектного решения, планирование архитектуры сети и поставка оборудования для строительства.