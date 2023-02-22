Трамвайные пути приведут в порядок в Ангарске по требованию прокуратуры Фото: Иван МАКЕЕВ

Суд поддержал требования прокуратуры о приведении трамвайных путей в Ангарске в соответствие с требованиями. Специалисты выяснили, что по улице Московской, на участке от Кирова до Горького, рельсы и шпалы сильно изношены, что может привести к различным происшествиям. Вместе с тем, городским предприятием, отвечающим за их обслуживание, не принимались меры к проведению капитального ремонта. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Согласно решению Ангарского суда, на организацию возложена обязанность устранить нарушения и провести необходимые работы. Исполнение находится на контроле правоохранителей.

Напомним, в Иркутске тем временем продолжают строительно-монтажные работы по реконструкции очистных сооружений правого берега Ангары. Все работы хотят завершить уже в 2023 году. После этого мощность очистных сооружений достигнет 220 тысяч кубических метров в сутки.