Опубликованы производственные результаты «Полюса» за прошлый год. Фото: «Полюс Вернинское»

Напомним, «Полюс» имеет активы в Иркутской и Магаданской областях, в Красноярском крае и Якутии. В прошлом году было объявлено о приобретении месторождения и в Хабаровском крае.

Накануне крупнейшая в стране золотодобывающая компания объявила производственные результаты за второе полугодие 2022 года и за весь прошлый год. Поданным отчета, предприятие «Полюса» в Иркутской области - «Полюс Вернинское» - продемонстрировало рост основных показателей. Так, по итогам года Вернинское произвело рекордное количество золота - почти 9,3 тонны.

В 2022 году объем добычи горной массы составил 34,7 млн тонн (12,8 млн м³), увеличившись на 5% относительно 2021 года. Этот рост был обусловлен повышением производительности экскаваторов на промплощадке и поставкой дополнительного горнотранспортного оборудования. При этом добыча руды в годовом сопоставлении сократилась на 12%, до 4,2 млн тонн (в соответствии с планом горных работ), в то время как среднее содержание золота в добыче выросло до 2,39 грамма на тонну (с 2,22 г/т в 2021 году).

Согласно обнародованным данным, предприятие «Полюса» в Иркутской области произвело рекордное количество золота. Фото: «Полюс Вернинское»

На 8% увеличился годовой показатель переработки руды на Вернинской золотоизвлекательной фабрике, достигнув значения в 3,9 млн тонн.Этот рост свидетельствует о повышении часовой производительности фабрики, которая достигла исторического рекорда - 468 тонн. Кроме того, повышение показателя обусловлено тем, что на предприятии реализованы производственные инициативы. В частности, благодаря им сокращены простои фабрики во время перефутеровки ключевого оборудования - мельницы полусамоизмельчения.

Коэффициент извлечения золота из руды (89,9%) на Вернинской ЗИФ по-прежнему самый высокий среди всех предприятий «Полюса».

В 2023 году, по оценке компании, на всех предприятиях «Полюса» производство золота составит порядка 87-90 тонн.