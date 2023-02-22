Кабинеты неотложки в поликлиниках Иркутской области в праздники будут работать до 20:00 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кабинеты неотложной помощи в поликлиниках Иркутской области будут работать с 22 по 27 февраля, а также 8 марта до 20:00. Об этом сообщает пресс-служба областного минздрава

-Участковые терапевты, педиатры, лечебно-диагностические, процедурные и перевязочные кабинеты поликлиник 24 и 25 февраля будут работать в дежурном режиме, - говорят в министерстве.

В эти дни также продолжат работу и пункты вакцинации. В дежурном режиме (его устанавливает руководство учреждения) будут оказываться стоматологическая, акушерско-гинекологическая, психиатрическая, наркологическая, фтизиатрическая, дерматовенерологическая помощь.

Что касается экстренной стоматологической помощи, то с 22 по 27 февраля и 8 марта она будет оказываться круглосуточно, но только на базе ОГБУЗ «Иркутская городская клиническая больница №1».

Круглосуточная неотложная и экстренная помощь в стационарных условиях будет оказываться в течение всех выходных и праздничных дней. Скорая медпомощь тоже будет работать в привычном режиме. С 24 по 27 февраля и 8 марта в режим повышенной готовности будут переведены силы и средства медицины катастроф. В медучреждениях региона сформирован достаточный запас медицинских препаратов, отметили в ведомстве.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что сотую аутологичную трансплантацию костного мозга провели в Иркутске.