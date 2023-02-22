Депутат Наталья Дикусарова прокомментировала послание президента Федеральному собранию. Фото: телеграм-канал Натальи Дикусаровой

Председатель бюджетного комитета Законодательного Собрания Иркутской области Наталья Дикусарова прокомментировала Послание Президента Федеральному Собранию. Соответствующий пост она опубликовала в своем телеграм-канале.

- Послание тронуло мое сердце. Я хочу сказать, что сегодня все девушки, которые работали в нашем военном госпитале, все выпускницы курсов сестринского дела для волонтеров, все, кто как-то прикоснулся с этой истории, услышали слова благодарности от человека, который точно знает, насколько это важно – от Президента Российской Федерации, - прокомментировала она.

Кроме этого, она обратила внимание на слова президента о переходе на новую систему высшего образования. По ее словам, эта тема давно обсуждается на различных площадках. В дальнейшем такой подход может решить проблему с кадрами в ряде отраслей.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что четырех военнослужащих-бойцов СВО представили к государственным наградам в Иркутске.