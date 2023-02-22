Работу новых уличных фонарей проверил вице-мэр Иркутска

Вице-мэр Иркутска Дмитрий Ружников проверил работу уличного освещения. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В рамках проекта “Безопасные и качественные дороги” и федеральной программы “Формирование комфортной городской среды” в прошлом году в Иркутске обустроено более 9 км сетей освещения, ещё 12,5 км отремонтировали. Появились 421 новая опора освещения и 1017 светильников.

Вице-мэр Иркутска Дмитрий Ружников, вместе с главой Октябрьского округа Георгием Комаровым, проверили качество работы нового уличного освещения.

При планировании ремонтов, особое внимание уделяется территориям около школ и пешеходным переходам. Так, на улице 25-го Октября по-новому осветили четыре перекрёстка. Всё это делается с целью снижения количества дорожных происшествий. Кроме того, появляются фонари и там, где просят местные жители. Так, 15 новых опор освещения появилось по ул. Пискунова.

– В этом году работы по устройству и ремонту сетей уличного освещения будут продолжены во всех районах города, – рассказал Дмитрий Ружников. - Кроме того, точечно отрабатываем обращения жителей и предписания ГИБДД. Наша главная задача – безопасность и комфорт горожан.

Уже сейчас составляется список дорог и улиц, где будет обновляться освещение в этом году.