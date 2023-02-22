Решили прокатиться, но провалились под лед: трех человек спасли на Малом море. Фото: Байкальско-поисковый спасательный отряд

21 февраля в 19:00 спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России получили сигнал о том, что на Малом Море в районе деревни Сарма у острова Хунык в нажим над протокой въехал автомобиль «Нива-Шевроле». Машина провалилась под лед.

- Водитель и два пассажира, жители поселка Усть-Орда сообщили, что они выбрались из транспортного средства, промокли, замерзают, - говорят спасатели.

К месту происшествия выехал отряд спасателей, пострадавших приняли на борт вездехода. Состояние всех пострадавших сочли удовлетворительным. Всем оказали помощь и транспортировали в безопасное место.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что 21 февраля в Иркутской области в ДТП пострадали 4 ребенка. Три ребенка пострадали при переходе проезжей части. При этом два из них переходили по нерегулируемой зоне, а еще один - попал под колеса на обочине.