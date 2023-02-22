22 февраля простились с погибшим в зоне СВО уроженцем Тулуна Павлом Каракуловым. Фото: администрация Тулуна

Сегодня, 22 февраля, в городе Тулуне простились с погибшим в ходе спецоперации военнослужащим Павлом Каракуловым. Об этом сообщает местная администрация.

- Павел родился в Тулуне в 1987 году. По воле судьбы он в 6 лет остался круглым сиротой. Воспитывался и обучался в Будаговском интернате, где и закончил 9 классов. Павел был добрым, отзывчивым и энергичным человеком, имел большой круг друзей, - говорят в администрации.

Уточняется, что Павел Каракулов был добровольцем.

От имени мэра города Тулуна Юрия Карих выражены глубокие соболезнования близким погибшего.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что четырех военнослужащих-бойцов СВО представили к государственным наградам в Иркутске. В преддверии Дня Защитника Отечества начальник регионального ведомства вручил мужчинам медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медали Жукова.