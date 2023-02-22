Границы семи ТОС утвердила дума Иркутска Фото: Дума Иркутска

В среду, 22 февраля, состоялось 49-е очередное заседание Думы. Всего депутаты рассмотрели 22 вопроса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

-Например, на заседании утвердили границы семи ранее созданных территориальных общественных самоуправлений: «Мудрость», «Дом № 11 Солнечный», «НИКА», «Дом № 1 Солнечный», «Свеча», «Родные Берега» и «Ветер», - сказали в думе.

Кроме этого, дума приняла повторное обращение по вопросу создания государственной региональной программы по строительству ливневой канализации в жилых зонах Иркутской области с участием муниципалитетов.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что в Иркутске пять самовольных объектов отключили от электричества. Так владельцев пытаются побудить прекратить предпринимательскую деятельность в незаконных строениях. Сроки для добровольного исполнения вышли, и сейчас решения находятся в принудительном производстве.