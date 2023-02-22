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НовостиПроисшествия22 февраля 2023 14:17

Следком арестовал главу Уриковского муниципального образования за получение взятки

Размер взятки составил 419 тысяч рублей
Елена СИНИЦА
Следком арестовал главу Уриковского муниципального образования за получение взятки

Следком арестовал главу Уриковского муниципального образования за получение взятки

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутской области арестован глава Уриковского муниципального образования за получение взятки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

-По данным следствия, в 2022 году задержанный знал, что администрация Уриковского муниципального образования планирует провести электронный аукцион на приобретение и монтаж оборудования для детских игровых площадок. Тогда он убедил генерального директора организации принять участие в аукционе с незаконным завышением стоимости на 15%. За это он требовал 419 000 рублей, - говорят следователи.

Эту сумму чиновник получил, за эти деньги он должен был оказать содействие в выигрыше контракта, а после и приемке работ. Теперь чиновник заключен под стражу, срок ареста - 2 месяца.

Следователи СК при содействии сотрудников полиции провели обыски в администрации муниципального образования, а также по месту проживания фигуранта уголовного дела. Проводятся необходимые следственные действия, расследование продолжается.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что трамвайные пути приведут в порядок в Ангарске по требованию прокуратуры.