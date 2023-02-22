Следком арестовал главу Уриковского муниципального образования за получение взятки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутской области арестован глава Уриковского муниципального образования за получение взятки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

-По данным следствия, в 2022 году задержанный знал, что администрация Уриковского муниципального образования планирует провести электронный аукцион на приобретение и монтаж оборудования для детских игровых площадок. Тогда он убедил генерального директора организации принять участие в аукционе с незаконным завышением стоимости на 15%. За это он требовал 419 000 рублей, - говорят следователи.

Эту сумму чиновник получил, за эти деньги он должен был оказать содействие в выигрыше контракта, а после и приемке работ. Теперь чиновник заключен под стражу, срок ареста - 2 месяца.

Следователи СК при содействии сотрудников полиции провели обыски в администрации муниципального образования, а также по месту проживания фигуранта уголовного дела. Проводятся необходимые следственные действия, расследование продолжается.

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