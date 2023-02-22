Психолог рассказала, из-за чего в основном разводятся россияне Фото: Иван МАКЕЕВ

В числе основных причин развода среди российских пар чрезмерная эмоциональность и высокий уровень эгоизма. Об этом в разговоре с NEWS.ru сообщила психолог Ирина Леонова.

- Причинами расставаний или разводов являются: изначальный эмоциональный выбор партнера, отсутствие должной коммуникации внутри пары, непонимание неидеальности жизни на фоне идеализации отношений и самого партнера, неприятие факта, что все мы родом из детства со своим набором травм и комплексов, чрезмерная эмоциональность и высокий уровень эгоизма, который стремится все подчинить собственному мнению, — сказала Леонова.

Психолог напомнила, что любовь «в высшем своем проявлении не стремится к обладанию, поэтому она великодушна и чутка, она имеет свободу».

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