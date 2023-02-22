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НовостиОбщество22 февраля 2023 15:19

Россиянам рассказали, какие блины самые полезные

Лучше, чтобы они содержали клетчатку
Елена СИНИЦА
Россиянам рассказали, какие блины самые полезные

Россиянам рассказали, какие блины самые полезные

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Блины с овощами и большим содержанием клетчатки - самые полезные для организма. Об этом в разговоре с NEWS.ru врач-диетолог Елена Соломатина. Если вы любители сладкой начинки, то вам подойдут мороженые ягоды. Также можно сделать с ними соус для блинов из натурального йогурта.

- Лучше, чтобы начинка содержала клетчатку. Можно использовать мороженые ягоды для тех, кто любит сладкое. Можно сделать соус из натурального йогурта с ягодами или использовать капусту, грибы и любую зелень, - отметила Соломатина.

Кроме этого, она посоветовала сделать блины основным блюдом. Такое угощение будет уместно на завтрак, обед или десерт, но в любом случае не стоит переедать.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что в числе основных причин развода среди российских пар чрезмерная эмоциональность и высокий уровень эгоизма.