22 февраля в Иркутской области произошло 10 пожаров Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

За прошедшие сутки 22 февраля в Иркутской области произошло 10 пожаров. В частности, два пожара произошло в хозяйственных постройках, три – в автомобилях, по одному - в садовом доме, частном доме, магазине, неэксплуатируемом строении и в гараже. Такие данные приводит ГУ МЧС России по Иркутской области в своих социальных сетях.

- Погибших, травмированных, спасенных нет, эвакуированы два человека, - говорят спасатели.

Уточняется, что в восьми случаях причиной пожара стало замыкание проводки, в одном - поджог. Еще один пожар отнесли к категории "прочие".

Утром 23 февраля случилось еще два пожара (хозяйственная постройка – 1, автомобиль – 1). Погибших, травмированных, спасенных, эвакуированных также нет.

В ведомстве порекомендовали соблюдать бдительность и правила пожарной безопасности.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что следком арестовал главу Уриковского муниципального образования за получение взятки.