В Иркутской области увеличат поддержку авторов мероприятий в сфере культуры Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Как стало известно "КП-Иркутск", в области увеличат поддержку авторов проектов, участвующих в конкурсах на предоставление грантов в сфере культуры. Регион в числе лидеров страны по количеству заявок, поданных на получение грантов. В 2022 году был отправлен 391 пакет документов.

– За счет ресурсов Фонда президентских грантов, Фонда культурных инициатив, Института развития интернета, другие инструменты, правительство будет оказывать поддержку всем формам творческого поиска – современное и традиционное искусство, реализм и авангард, классику и новаторство. Культура призвана служить добру, красоте, гармонии, пробуждать лучшие человеческие качества, – отметил президент России Владимир Путин.

Так, из Президентского фонда культурных инициатив и Фонда президентских грантов проекты Иркутской области за пять лет получили 1,1 миллиарда рублей. Государственные учреждения культуры в 2022 году из различных фондов и конкурсов получили 65,7 миллионов рублей грантовых средств.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что в Иркутске открылась фотовыставка «Время Героев». Она посвящена участникам СВО и людям разных профессий: врачам, пожарным, волонтерам. Посетить выставку можно до 26 февраля.