Землетрясение в шесть баллов произошло в Иркутской области 23 февраля Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Новости про землетрясения в Иркутской области уже не такая уж и новость. По крайней мере, это явление в регионе совсем не редкость, и жители, наверное, уже к такому привыкли. Однако в этот раз землетрясение было довольно ощутимым. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- В Иркутской области 23 февраля в 07:06 зарегистрировано сейсмособытие в Нижнеудинском районе, в 21 километре от Алыгджера, - говорят в МЧС.

По данным ведомства, интенсивность толчков в эпицентре землетрясения достигала 6,3 балла. К счастью, жертв и разрушений в результате землетрясения нет. Объекты инфраструктуры работают в штатном режиме, говорят специалисты МЧС.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что 22 февраля в Иркутской области произошло 10 пожаров. Погибших, травмированных, спасенных нет, эвакуированы два человека.