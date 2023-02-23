В Иркутске пройдут мероприятия, посвященные истории Масленицы Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Жители Иркутска могут посетить познавательные программы, посвященные истории праздника Масленицы. Например, в библиотеках, Доме ремесел и фольклора проходят мастер-классы, литературные встречи, выставки и народные игры. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

-В целом запланировано порядка 40 мероприятий, они пройдут во всех округах города, - говорят власти.

Например, 26 февраля в 13.00 на льду залива Якоби в стиле старинных традиций состоится «Казачья Масленица». Для жителей и гостей города проведут концерт патриотических песен. Также перед горожанами выступят артисты Иркутского городского театра народной драмы. Помимо этого, в планах конкурсы и соревнования, сжигание чучела. Будут установлены и бревно для боя мешками и карусель «Сани» для детей.

Для маленьких иркутян проведут концертно-игровую программу «Масленичный переполох» на площади у памятника Александру III. Народный хор русской песни «Прибайкалье» выступит с фольклорными произведениями, расскажет об истории празднования и о днях масленичной недели.

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