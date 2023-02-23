В Тулуне приступили к строительству детского сада на 240 мест Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Как стало известно "КП-Иркутск", в Тулуне приступили к строительству детского сада на 240 мест.

-Контракт на строительство детского сада в Тулуне был заключен в декабре прошлого года. На строительство этого объекта из бюджетов разных уровней в совокупности направили 360 миллионов рублей, - говорят власти.

Согласно плану, работы по возведению объекта должны завершиться до конца 2023 года. На данный момент на площадке проводится демонтаж старого здания детского сада.

Подрядчик также доложил, что сейчас ведется разработка котлована, ее должны завершить в течение десяти дней. Также в скором времени на площадку должны доставить строительные материалы, грунт и песко-гравийную смесь для уплотнения котлована.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что в Иркутске пройдут мероприятия, посвященные истории Масленицы.