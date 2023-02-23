В Иркутской области пропала 34-летняя женщина. Фото: ЛизаАлерт

В Иркутской области объявили поиски 34-летней Евгении Васильченковой. Информация об этом появилась в социальных сетях поискового отряда "ЛизаАлерт".

-Пропала Васильченкова Евгения Андреевна, 34 года, поселок Большой Луг, Шелеховский район Иркутской области, - говорится в посте в социальных сетях отряда.

С 11 февраля 2023 года ее местонахождение неизвестно, уточнили в отряде. В числе примет женщины называется следующее: рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, черные волосы и голубые глаза.

В тот день была одета в темную кофту, темно-синие джинсы, черные сапоги, дубленку коричневого цвета.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что 22 февраля в Иркутской области произошло 10 пожаров. В частности, два пожара произошло в хозяйственных постройках, три – в автомобилях, по одному - в садовом доме, частном доме, магазине, неэксплуатируемом строении и в гараже.

Если вы обладаете данными о местонахождении этого человека, просьба звонить на горячую линию отряда 8-800-700-54-52