В Иркутской области на базе школьного «Кванториума» провели открытый урок цифры Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На площадке школьного технопарка «Кванториум», открытого на базе Черемховской средней школы № 1, состоялся урок цифры.

-Всего в уроке приняли участие 50 школьников из Зиминского, Черемховского и Усть-Кутского районов, - рассказал заместитель министра образования Иркутской области Евгений Пакулов.

По его словам, совместно с представителями ИТ-сферы школьники изучали, где применяется анализ данных, зачем нужна аналитика при разработке программ и развитии бизнеса, какие инструменты используют аналитики, как создают башню данных.

Дети смогли узнать ответы на свои вопросы, так скажем, из первых рук.

У ребят была возможность получить ответы из первых рук, от людей, которые непосредственно занимаются анализов данных.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что в Тулуне приступили к строительству детского сада на 240 мест. Стройка должна завершиться до конца года.