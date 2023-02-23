В Иркутской области Госавтоинспекция устроила викторину автомобилистам. Фото: ГИБДД Иркутской области

В четверг, 23 февраля, сотрудники Госавтоинспекции провели праздничную акцию, приуроченную ко Дню защитника Отечества. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Автоинспекторы предлагали водителям пройти небольшую импровизированную викторину. Темой опроса стали народные названия отечественных и российских автомобилей, таких как ЗАЗ-965 или «горбатый», ВАЗ-2101 «копейка», ВАЗ-2108 «зубило», УАЗ-469 «бобик», ИЖ 2715 «каблучок».

Если автолюбители отвечали верно, то получали памятные сувениры.

Иркутская Госавтоинспекция поздравила всех мужчин с праздником, пожелав крепкого здоровья, семейного благополучия и безаварийной езды.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что двое детей госпитализированы после ДТП в Эхирит-Булагатском районе. Происшествие случилось днем на 58-м километре автодороги Иркутск–Усть- Ордынский–Жигалово, вблизи деревни Капсал.