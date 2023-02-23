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НовостиПолитика23 февраля 2023 12:01

Мэр Иркутска Болотов поздравил жителей с Днем защитника Отечества

Он пожелал всем здоровья и благополучия
Елена СИНИЦА
Мэр Иркутска Болотов поздравил жителей с Днем защитника Отечества

Мэр Иркутска Болотов поздравил жителей с Днем защитника Отечества

Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Мэр Иркутска Руслан Болотов поздравил жителей города с Днем защитников Отечества. Об этом пишет weacom.ru.

- Это один из главных государственных праздников. Он отмечается в нашей стране более ста лет. И по праву считается всенародным, потому что защита Родины – священный долг каждого перед предками и потомками, - сказал Болотов.

Он также добавил, что во все времена на страже свободы и независимости России стояли настоящие герои. В 2022 году в городе в знак признательности установили стелу «Иркутск – город трудовой доблести». Она - не что иное как символ силы духа и стойкости наших земляков, отмечает мэр.

Кроме этого, он выразил слова благодарности бойцам, которые являются участниками специальной военной операции.

Болотов пожелал всем землякам крепкого здоровья, добра, благополучия и успехов во всех начинаниях.