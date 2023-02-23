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НовостиОбщество23 февраля 2023 12:37

В Забайкалье собака бойца СВО предсказала его возвращение домой

Мужчина был в зоне СВО 4 месяца
Елена СИНИЦА
Собака бойца СВО предсказала его возвращение домой. Фото: ЗРТК

Собака бойца СВО предсказала его возвращение домой. Фото: ЗРТК

В преддверии годовщины начала специальной военной операции РТК "Забайкалье" пообщалось с семьей одного из участников СВО. Жена бойца рассказала, как родные встречали героя, и как специальная военная операция изменила жизнь обычной семьи.

- Когда муж уехал, все перелегло на мои плечи, банально тот же подвоз воды. Помогал во всем старший сын, он у меня на тот момент был моим мужчинкой, который помогал мне делать все тяжести по дому, - рассказывает Татьяна.

Она также рассказала, что парень планирует пойти по стопам отца и связать свою жизнь с армией.

Сам сын, Даниил, признается, что ему очень не хватало поддержки отца, причем как физической, так и моральной. Ему хотелось слышать голос папы и чувствовать мужскую руку. Также Даниил поделился, что очень переживал за отца.

Татьяна также поделилась, что находилась в постоянных переживаниях и в какой-то момент даже думала поехать за мужем.

Прямо под Новый год в виде самого долгожданного подарка муж Татьяны вернулся домой. Первой его скорое возвращение почувствовала всеобщая любимица, собака Ника.