В выходной 25 февраля ожидается ветер и плюсовая температура в Иркутске

24 февраля столбик термометра покажет до -2…-4 в Иркутске. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жители Иркутска радуются теплому февралю. Текущий месяц не собирается подводить и понижать температуру. Так, 24 февраля столбик термометра покажет до -2…-4, а в южных районах области до +1…+4. Небесная канцелярия будет благосклонна 25 числа. Ведь потеплеет до +3…+8. Об этом сообщили в Иркутском Гидрометцентре.

- Сегодня, 24 февраля, в Иркутске будет переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-восточный, южный 5-10 метров в секунду, - сообщили синоптики. - По области ветер будет сильнее. Порывы могут достигнуть 14 метров в секунду. Да и температуры будут ниже. Днем ртутный столбик покажет до -2…-7, при облачной погоде до -11…-16.

К счастью, 25 февраля п области снега не будет, но не обойдется без юго-западного, юго-восточного ветра 5-10 метров в секунду. Кстати, порывы могу достигнуть 15-18 метров в секунду. На небе будет переменная облачность.Температура ночью понизится до -9...-14, при прояснении до -19...-24. На севере до -23...-28. Днем столбик термометра покажет до +3...+8.

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