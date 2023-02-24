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НовостиОбщество24 февраля 2023 3:26

ГИБДД рекомендует отказаться от поездок в Листвянку в выходные из-за пробок

Движение по Байкальскому тракту затруднено из-за большого потока туристов
Регина РАХИМОВА
На 43, 46, 49 и 52 километре тоже могут быть пробки, так как на участках идет ремонт мостовых переходов.

На 43, 46, 49 и 52 километре тоже могут быть пробки, так как на участках идет ремонт мостовых переходов.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Выходные, конечно, хочется провести с пользой и удовольствием, а не сидеть дома. Поэтому большинство жителей Иркутской области местом отдыха выбрали туристические базы на священном озере. Из-за этого на Байкальском тракте затруднено движение. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Иркутска.

- Мы обращаемся к иркутянам и гостям нашего города! В связи с большим потоком отдыхающих, следующих на базы отдыха по Байкальскому тракту, а также в поселок Листвянка Иркутского района, просим отказаться от поездок на личном транспорте, а также заранее продумывать места парковок до въезда в тупиковую туристическую зону, - рассказали в ведомстве.

Также ГИБДД предупреждает, что на 43, 46, 49 и 52 километре тоже могут быть пробки, так как на участках идет ремонт мостовых переходов. Сейчас там организовано реверсивное движение.