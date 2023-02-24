17 пожаров произошло за прошедшие сутки 23 февраля в Иркутской области

Поджог стал причиной пожара в двух случаях. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Спасатели придут на помощь даже в выходные. Только за прошедшие сутки 23 февраля они выезжали 17 раз на крики помощи. Два раза пожарные потушили машины, 10 раз хозяйственные постройки, один садовый дом, два многоквартирных жилых дома, один строительный вагончик и одно неэксплуатируемое строение. А в ночь на 24 февраля вспыхнуло два пожара в хозяйственных постройках. Об этом сообщили в МЧС по Иркутской области.

- Причинами пожаров в девяти случаях стало короткое замыкание, - рассказали в ведомстве. - Износ электропроводки в строениях, чрезмерная нагрузка на электросеть из-за включения одновременно нескольких приборов и оставление включенных электроприборов без присмотра приводят к возгораниям. В частном же секторе и в садоводствах плотная деревянная застройка - главная угроза распространения огня на большую площадь. Берегите своё имущество от пожара! Не допускайте нарушения правил пожарной безопасности!

Поджог стал причиной пожара в двух случаях за прошедшие сутки 23 февраля. Нарушение правил пожарной безопасности при пользовании печкой послужило причиной трех пожаров, из-за неосторожного обращения с огнём случилось три пожара.