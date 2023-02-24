Пенсионерка погибла во время пожара в Зиминском районе 23 февраля

В доме находилось восемь квартир. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В час ночи 23 февраля вспыхнул пожар в двухэтажном деревянном доме в селе Масляногорске Зиминского района. В постройке располагалось восемь квартир. На улицу Коммунаров, где находилось здание, было отправлено три пожарных расчета из Зимы. Об этом сообщили в МЧС по Иркутской области.

- На момент прибытия пожарных здание брусового дома было полностью охвачено огнем, - рассказали в ведомстве. - Из горящего дома самостоятельно эвакуировались 12 человек, из них пять детей. Погибла женщина 1946 года рождения. Пенсионерка была с ограниченными физическими возможностями и проживала на втором этаже дома.

Дом полностью сгорел. Сейчас люди переехали к своим родственникам. Дознаватели установили, что пожар произошел из-за короткого замыкания включенной электроплитки. Всего за прошедшие сутки 23 февраля вспыхнуло 17 пожаров.