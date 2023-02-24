Четыре человека пострадали в результате ДТП в Иркутске

С места ДТП в больницу госпитализированы водитель и трое пассажиров. Фото: Госавтоинспекция Иркутска

В Иркутске в результате ДТП пострадали сразу четыре человека. Дорожный инцидент произошел в пятницу, 24 февраля, в районе 12:30 часов на улице Лермонтова. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Иркутска.

- По предварительной информации, в результате столкновения автомашин «Тойота Корона» и «Лэнд Ровер» с места ДТП в больницу госпитализированы водитель и трое пассажиров легковой иномарки. 81-летний мужчина, который управлял внедорожником не пострадал, - рассказали в Госавтоинспекции Иркутска.

Сейчас инспекторы разбираются в обстоятельствах произошедшего. В больницу направлен экипаж ДПС для последующего освидетельствования водителя автомобиля «Тойота» для установления признаков опьянения. Ранее «КП» - Иркутск рассказывала о ДТП, которое произошло в Эхирит-Булагатском районе. Водитель не справилась с управлением иномарки и съехала в кювет. В салоне находились двое детей, их госпитализировали.